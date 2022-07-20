Депутат Госдумы заверил, что апартаменты не будут приравнены к жилью

Сергей Пахомов заявил, что апартаменты могут перевести в отдельную категорию недвижимости для снижения финансовой нагрузки на жителей, но жилой недвижимостью они считаться не будут.

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Глава Комитета Госдумы по строительству Сергей Пахомов пообещал, что апартаменты не будут переводить в категорию жилой недвижимости и под действие Жилищного кодекса они не попадут.

«Никогда из власти никто не обещал перевода апартаментов в жилую недвижимость... Апартаменты не будут приравнены к жилью», - подчеркнул он на пресс-конференции, как передает РИА Новости.

Он также добавил, что апартаменты, сейчас приравненные к коммерческой недвижимости, могут быть выделены в отдельную категорию, чтобы снизить финансовую нагрузку на жителей. Что касается налоговых ставок на этот вид недвижимости, то их должны определять власти регионов, считает депутат.

Ранее Министерство финансов РФ внесло в кабмин проект постановления по снижению ставок по льготной ипотеке. Согласно этому проекту, ставка будет понижена до 7%. Такое решение было принято для поддержания строительной отрасли в РФ, а также для помощи гражданам в решении жилищных проблем.