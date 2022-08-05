Митрополит Волоколамский Антоний встретился с папой римским

В ходе беседы обсуждались вопросы , стоящие на повестке православно-католических отношений на фоне происходящих политических процессов.

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Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний прибыл в Ватикан, где состоялась встреча с папой римским Франциском. Диалог состоялся в Апостольском дворце.

В ходе беседы папа Франциск и митрополит Антоний обсудили многочисленные вопросы, стоящие на повестке православно-католических отношений, в том числе в контексте происходящих в мире политических процессов. В конце встречи собеседники обменялись памятными подарками.

Ранее глава Русской православной церкви патриарх Кирилл и папа римский Франциск провели беседу по видеосвязи. В разговоре детально была обсуждена «ситуация на украинской земле».