Патриарх Кирилл и Папа Римский Франциск обсудили ситуацию на Украине

Глава Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл и предстоятель Римско-Католической Церкви Папа Римский Франциск провели встречу. Она состоялась посредством видеосвязи 16 марта. В разговоре также принимали участие представители обеих церквей - председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион и глава Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох.

В начале разговора Патриарх Кирилл выразил свое удовлетворение в связи с возможностью проведения данной беседы. Сообщается, что в разговоре детально была обсуждена «ситуация на украинской земле».

«Особое внимание было уделено гуманитарным аспектам текущего кризиса и действиям Русской Православной Церкви и Римско-Католической Церкви по преодолению его последствий. Стороны подчеркнули исключительное значение продолжающегося переговорного процесса, выразив надежду на скорейшее достижение справедливого мира», - приводится информация на официальном сайте Московской Патриархии.

Отмечается, что стороны также обсудили и другие текущие вопросы двустороннего взаимодействия.

Накануне 17 марта в Министерстве обороны России сообщали, что военное ведомство вынуждено направить официальное обращение к международным организациям. Отмечается, что обращение обусловлено созданием руководством Украины обстановки, которая по всем международным нормам соответствует геноциду. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.