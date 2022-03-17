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Патриарх Кирилл и Папа Римский Франциск обсудили ситуацию на Украине

Марина Крижановская
00:30 17.03.2022
Сообщается, что были обсуждены гуманитарные аспекты украинского кризиса и шаги обеих церквей по преодолению его последствий.
Патриарх Кирилл и Папа Римский Франциск обсудили ситуацию на Украине
© Фото: Russian Government via Globallookpress.com
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Глава Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл и предстоятель Римско-Католической Церкви Папа Римский Франциск провели встречу. Она состоялась посредством видеосвязи 16 марта. В разговоре также принимали участие представители обеих церквей - председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион и глава Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох.

В начале разговора Патриарх Кирилл выразил свое удовлетворение в связи с возможностью проведения данной беседы. Сообщается, что в разговоре детально была обсуждена «ситуация на украинской земле».

«Особое внимание было уделено гуманитарным аспектам текущего кризиса и действиям Русской Православной Церкви и Римско-Католической Церкви по преодолению его последствий. Стороны подчеркнули исключительное значение продолжающегося переговорного процесса, выразив надежду на скорейшее достижение справедливого мира», - приводится информация на официальном сайте Московской Патриархии.

Отмечается, что стороны также обсудили и другие текущие вопросы двустороннего взаимодействия.

Накануне 17 марта в Министерстве обороны России сообщали, что военное ведомство вынуждено направить официальное обращение к международным организациям. Отмечается, что обращение обусловлено созданием руководством Украины обстановки, которая по всем международным нормам соответствует геноциду. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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