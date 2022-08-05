«Три секунды. Отработал»: кадры уничтожения террористов в Сирии силами ВКС РФ
Уничтоженные террористы были членами организации «Лива Шухада Эль-Карьятейн» и снабжались силами специальных операций американской армии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Министерство обороны России опубликовало кадры работы летчиков Воздушно-космических сил по уничтожению группы террористов организации «Лива Шухада Эль-Карьятейн» в Сирии. Боевики располагались в зоне Эт-Танф и снабжались силами специальных операций американской армии.
Террористы скрывались в оборудованных укрытиях пустыни Белая. Они совершали диверсии против мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры Сирии.
Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых ударные вертолеты Ка-52 ВКС РФ уничтожают замаскированные позиции ВСУ. В результате этого были уничтожены замаскированные позиции бронетехники.
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов