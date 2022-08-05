Армия «Три секунды. Отработал»: кадры уничтожения террористов в Сирии силами ВКС РФ Уничтоженные террористы были членами организации «Лива Шухада Эль-Карьятейн» и снабжались силами специальных операций американской армии. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Министерство обороны России опубликовало кадры работы летчиков Воздушно-космических сил по уничтожению группы террористов организации «Лива Шухада Эль-Карьятейн» в Сирии. Боевики располагались в зоне Эт-Танф и снабжались силами специальных операций американской армии. Террористы скрывались в оборудованных укрытиях пустыни Белая. Они совершали диверсии против мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры Сирии. Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых ударные вертолеты Ка-52 ВКС РФ уничтожают замаскированные позиции ВСУ. В результате этого были уничтожены замаскированные позиции бронетехники. Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика