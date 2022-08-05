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На конкурсе АрМИ-2022 «Аварийный район» во Вьетнаме распределили технику между участниками

14:25 05.08.2022
Принимать участие в конкурсе будут представители России, Белоруссии, Мали, Конго, Мьянмы, а также Вьетнама.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Во Вьетнаме, где будет проходить один из конкурсов Армейских международных игр 2022 года, состоялась жеребьевка по распределению военной техники. Команды из России, Белоруссии, Вьетнама, Мали, Мьянмы и Конго вытягивали шарики с номерами КамАЗов, которые им достанутся.

Получив номера, участники конкурса «Аварийный район» осмотрели технику, на которой им предстоит преодолевать сложные участки дороги. Российские конкурсанты заметили, что машины Народной армии Вьетнама такие же, как и у них, и отлично себя показывают при высокой температуре и большом уровне влажности воздуха.

Из-за климата тренироваться участники будут рано утром и поздно вечером. Конкурс устраивают на полигоне Мьеу Мон.

До этого прошла жеребьевка, где конкурсантам назначили командные пары и номера направлений. Международный конкурс «Аварийный район» будет проходить с 15 по 19 августа.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов

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