Международный конкурс «Аварийный район» с 15 по 19 августа. В нем будут принимать участие команды из России, Белоруссии, Вьетнама, Мали, Мьянмы и Конго.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Во Вьетнаме прошла жеребьевка конкурса «Аварийный район» АРМИ-2022. В ходе церемонии жеребьевки были вручены сертификаты представителям судейской коллегии. По итогу жеребьевки распределились командные пары и номера направлений.

Ранее сообщалось, что команды из России, Белоруссии, Мали и Конго прилетели во Вьетнам, где пройдут соревнования. Участников доставили в аэропорт Ханой военно-транспортным самолетом.

Вьетнамская народная армия ожидает участников на полигоне Мьеу Мон, где уже второй год подряд состоится конкурс «Аварийный район».

Международный конкурс «Аварийный район» с 15 по 19 августа. В нем будут принимать участие команды из России, Белоруссии, Вьетнама, Мали, Мьянмы и Конго.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов