Во Вьетнаме прошла жеребьевка конкурса «Аварийный район» АРМИ-2022
Международный конкурс «Аварийный район» с 15 по 19 августа. В нем будут принимать участие команды из России, Белоруссии, Вьетнама, Мали, Мьянмы и Конго.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Во Вьетнаме прошла жеребьевка конкурса «Аварийный район» АРМИ-2022. В ходе церемонии жеребьевки были вручены сертификаты представителям судейской коллегии. По итогу жеребьевки распределились командные пары и номера направлений.
Ранее сообщалось, что команды из России, Белоруссии, Мали и Конго прилетели во Вьетнам, где пройдут соревнования. Участников доставили в аэропорт Ханой военно-транспортным самолетом.
Вьетнамская народная армия ожидает участников на полигоне Мьеу Мон, где уже второй год подряд состоится конкурс «Аварийный район».
Международный конкурс «Аварийный район» с 15 по 19 августа. В нем будут принимать участие команды из России, Белоруссии, Вьетнама, Мали, Мьянмы и Конго.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов