Украинские войска выгоняют жителей городов из домов, чтобы разместить там наемников, заявили в Минобороны РФ.

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Бойцы Вооруженных сил Украины из 92-й механизированной бригады силой принуждают жителей Харьковской области покидать свои дома, чтобы разместить там наемников. В результате конфликта с командирами подразделений пострадали девять жителей. Об этом заяви официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Командование данного соединения пыталось принудительно выселить мирных граждан из своих домов для размещения в них иностранных наемников, а также оборудования на придомовых участках позиций военной техники и артиллерии», - заявил Конашенков на брифинге.

Также националисты силой подавляли протесты местных жителей в населенных пунктах Шестваково и Вернее Салтово. В результате пострадали шесть и пять жителей соответственно.

Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что в Донецкой Народной Республике в частных домовладениях Северска и Соледара украинские националисты разместили тяжелую артиллерию и РСЗО, из которых ведутся обстрелы подразделений Вооруженных Сил РФ с целью провокации ответного огня.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов