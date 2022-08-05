В МО РФ рассказали об уничтожении украинских гаубиц М777 производства США в Запорожье

Согласно заявлению МО РФ, было также уничтожено шесть гаубиц «Мста-Б», восемь артиллерийских орудий различной модификации, около 350 снарядов для реактивных систем залпового огня «Град», а также семь БПЛА.

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Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по пунктам временной дислокации двух гаубичных артиллерийских дивизионов 44-й артиллерийской бригады ВСУ и складам ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков..

«Уничтожено до 150 военнослужащих, две американские гаубицы М777 и до полутора тысяч боеприпасов к ним, шесть гаубиц "Мста-Б", восемь артиллерийских орудий различной модификации, около 350 снарядов для реактивных систем залпового огня "Град", а также семь беспилотных летательных аппаратов», - заявил представитель МО РФ.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило о ликвидации до 400 военнослужащих Вооруженных сил Украины в районе Константиновки в ДНР. Также ударом ВКС России по позициям 92-й механизированной бригады под Харьковом было уничтожено до 130 военнослужащих и 13 единиц бронетехники, сообщил представитель МО РФ.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов