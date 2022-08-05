В Польше прогнозируют трехкратный рост цен на газ в конце года

Также в стране ожидается рост цен на электричество в 2,6 раза.

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Польский топливный концерн ORLEN сообщили, что по итогам 2022 года цены на газ могут увеличиться в три раза. Об этом говорится в презентации концерна.

«Ситуация на газовом рынке ухудшилась из-за политики России и ограничения поставок сырья с восточного направления через "Северный поток - 2". В ближайшие месяцы на рынок могут повлиять и риски, связанные с желанием ограничить потребление газа в странах ЕС... Мы предполагаем, что средняя цена на газ в 2022 году будет выше почти в три раза по сравнению со средней ценой на газ в 2021 году на польском рынке», - цитирует РИА Новости сообщение ORLEN.

Также ожидается и рост цен на электроэнергию. По данным концерна, стоимость электричества составит более 1 000 злотых за МВт/ч - в годовом исчислении цена увеличится в 2,6 раза.

Ранее глава Министерства нефти и энергетики Норвегии Терье Осланд заявил, что отсутствие поставок газа из России по «Северному потоку» может привести к катастрофической ситуации с ценами на электроэнергию в стране.