Норвегии предрекли «бешеные» цены на электроэнергию из-за «Северного потока»

С середины прошлого месяца газопровод задействован лишь на 40% от максимальной мощности.

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Отсутствие поставок газа из России по «Северному потоку» может привести к катастрофической ситуации с ценами на электроэнергию в Норвегии. Такое заявление сделал глава Министерства нефти и энергетики Норвегии Терье Осланд.

«Если газопровод, по которому энергоносители транспортируются из России в Германию, не будет запущен вновь, проблем возникнет еще больше. Высока вероятность того, что цены просто сорвутся», - приводит его слова газета «Афтенпостен».

С середины прошлого месяца газопровод задействован лишь на 40% от максимальной мощности. Это происходит из-за того, что необходимые агрегаты не вернули своевременно после ремонта. Так, одну из турбин отправили для технического обслуживания в Монреаль, однако из-за антироссийских экономических санкций турбину отказывались возвращать в ФРГ.

На прошлой неделе Канада решила вернуть турбину, без которой невозможна полноценная работа «Северного потока». В ЕК заявили, что данные действия не нарушают европейские санкции против России, так как под них не подпадает техника для транзита голубого топлива.