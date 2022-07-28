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Песков дал совет россиянам на фоне «тревожной динамики» роста случаев коронавируса

Анна Касаткина
15:37 28.07.2022
Заболеваемость COVID-19 растет в РФ и ряде других стран, отметил представитель Кремля.
Песков дал совет россиянам на фоне «тревожной динамики» роста случаев коронавируса
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости
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В России и ряде других стран наблюдается тревожная динамика по коронавирусу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Цифры действительно растут. Видим, что кривая поползла вверх, это не только у нас в стране, но в целом ряде стран такая динамика тревожная наблюдается», - сказал он.

Граждане, которые испытывают беспокойство, могут самостоятельно принять меры и носить маски, посоветовал представитель Кремля. Государство никаких новых ограничений не вводит, отметил он.

В администрации президента, по словам Пескова, кто-то соблюдает масочный режим вне рабочего места, кто-то - нет.

В России 27 июля суточная заболеваемость COVID-19 впервые с апреля превысила девять тысяч случаев. Всего в России за время пандемии зарегистрировано более 18,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, 382 272 человека умерли.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн в разговоре со «Звездой» предположил, что пик заболеваемости COVID-19 в РФ наступит примерно через месяц.

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