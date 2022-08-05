Опубликованы кадры задержания сторонника «Правого сектора»* в Карачево-Черкесии

По месту проживания задержанного обнаружили два самодельных взрывных устройства.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности России опубликовала кадры задержания сторонника «Правого сектора»*, который планировал совершить теракт на территории в Карачаево-Черкесской Республике. Задержанный признался, что террористические акты планировалось совершить в военкомате и прокуратуре.

«В городе Черкесске выявлен и задержан местный житель, гражданин России 1992 года рождения, приверженец неонацистской идеологии, вынашивавший намерения по совершению террористических акций в отношении сотрудников республиканских правоохранительных органов и военнослужащих под патронажем организации "Правый сектор"*», - говорится в сообщении службы.

По месту проживания задержанного обнаружили два самодельных взрывных устройства - мощность каждого составляла около трех килограммов в тротиловом эквиваленте, экстремистскую символику и схемы зданий, в которых планировалось совершить теракт.

Ранее ФСБ предотвратила теракт, готовившийся сторонниками «Правого сектора»* в Липецкой области. По информации спецслужбы, «они входили в состав диверсионно-разведывательной группы, созданной организацией "Правый сектор"* под патронажем СБУ».

* «Правый сектор» - неформальная правоэкстремистская группировка, запрещенная на территории РФ.