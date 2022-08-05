Интенсивная работа: как артиллеристы ЛНР громят ВСУ в районе Соледара

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Соледар - одна из самых горячих точек на северном фасе Донбасской дуги. Это важнейший узел обороны украинских боевиков на линии Северск - Соледар - Артемовск. Поэтому укрепрайоны противника наши подразделения обрабатывают круглосуточно из всех калибров. Репортаж с места огневых позиций ведет корреспондент телеканала «Звезда» Владислав Кустов.

И ночью и днем артиллеристы Луганской Народной Республики обрушивают на Соледарское направление всю мощь своих орудий. «Грады» работают по позициям ВСУ под Яковлевкой. Это недалеко от самого Соледара, под которым сейчас идут стрелковые бои. Уже под контролем подразделений Народной милиции Покровское и Владимировка.

За каждым залпом стоит целая цепь расчетов: получение координат цели, поправка на ветер, топография.

Первым на позицию приезжает геодезист. Он ставит буссоль, чтобы сориентировать боевые машины на местности. Только потом на позицию выдвигаются боевые расчеты, чтобы открыть огонь по противнику.

Все меняется в секунду. Ветер начинает дуть в другую сторону. Целеуказание приходится пересчитывать. Командир отдает приказ расчетам «Градов» отойти в укрытие. В ход идет специальное ветровое ружье.

Это похоже на экспериментальное моделирование артиллерийской стрельбы. Специальный патрон загорается в воздухе, падает, и уже тогда боец определяет визуально по шкале, куда ветер дует. Также этой батарее помогает пес по кличке Конь, который прибился на одном из маршей.

После стрельбы сразу за «Градами» уезжает и съемочная команда. Если засечет противник, на наводку понадобится не более трех минут. На степном бездорожье встречается еще одна артустановка - крупнокалиберная пушка «Пион».

Тем временем огонь открывает ствольная артиллерия. В этой батарее служат добровольцы. У каждого свои причины стоять за орудием.

«Почему решил прийти? Ну, мне как бы не нравится, что у меня родные в подвале, в погребе будут сидеть. Сорок двое суток у меня мать просидела в погребе, я не хочу, чтобы это повторялось дальше», - рассказал заряжающий ЛНР Илья Медведский.

Гаубицы Д-20 накрывают сети траншей и окопов. При такой плотности огня противник и головы поднять не может, а в моменты затишья покидает позиции. Столь интенсивная работа артиллеристов напрямую влияет на то, как быстро завершится штурм Соледара.

Ранее «Звезда» показывала, как огнеметчики ВС РФ противостоят Вооруженным силам Украины. Для решения отдельных боевых задач взвод может делиться на две группы: огневого прикрытия и поражения с реактивными пехотными огнеметами «Шмель-М».

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов