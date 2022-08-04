Юрист Спиридонова порекомендовала россиянам заменить водительские права до 2025 года

© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова посоветовала россиянам заменить водительские права до наступления 2025 года, чтобы не стоять в очередях. Комментарий Спиридоновой передает агентство «Прайм».

Дело в том, что срок действия водительских прав, истекающих в 2022 году, недавно был продлен на три года. Постановление Правительства от 9 апреля 2022 года № 626 заменило дату истечения срока на 2025 год.

Спиридонова напоминает, что водители, чьи права изначально должны были действовать до 2025 года, также будут заменять их, и в ГИБДД образуются большие очереди. Поэтому она рекомендует по возможности заменить водительские права раньше.

Ранее в России ввели уголовную ответственность для водителей без прав, систематически находящихся за рулем. С 25 июля вступила в силу статья 264.3 УК РФ, в которой говорится о систематическом вождении без прав. Также статья предусматривает уголовную ответственность для людей, ранее совершавших преступления по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».