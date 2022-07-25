В РФ введена уголовная ответственность за систематическое вождение без прав

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В России ввели уголовную ответственность для водителей, которые систематически управляют автомобилем без прав. Это обусловлено тем, что с 25 июля вступила в силу статья 264.3 УК РФ.

Статья предусматривает уголовную ответственность за управление механическим транспортным средством для граждан, которые были лишены права управления ТС и подвергнуты административному наказанию за совершение аналогичного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ.

Также уголовная ответственность наступает за управление транспортным средством водителем, у которого уже есть судимость за совершение преступления по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В данном случае максимальным наказанием является два года лишения свободы.

Кроме того, вступила в силу статья, которая предусматривает административную ответственность за повторное управление ТС водителем, который был лишен права управления транспортными средствами, если такое действие не имеет признаков уголовно наказуемого деяния. В таком случае наказание предусматривает штраф в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей или обязательные работы на срок от 150 до 200 часов.

Ранее министерство внутренних дел России подготовило законопроект, в котором предлагается изменить требования к получению водительских прав. Так, например, ужесточатся правила повторного получения прав для тех, кто ранее попадался за рулем в нетрезвом виде. Согласно поправкам, данные граждане в течение года не смогут вовсе сдать экзамен на права в ГИБДД.