Боррель считает визит Пелоси на Тайвань нормальным

Он написал, что для политика подобные поездки - «рутинное» дело.

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань нормальным и «рутинным». Он прокомментировал ситуацию в своем Twitter-аккаунте.

Боррель считает, что Китай может использовать этот визит как предлог для военных действий вблизи Тайваня, но, по его мнению, это безосновательно.

«Нет никаких оснований использовать визит в качестве предлога для агрессивной военной деятельности в Тайваньском проливе. Это нормально и рутинно для законодателей из наших стран совершать международные поездки», - написал он.

Большинство европейских политиков пока не комментируют произошедшее. Официально Европа поддерживает политику «одного Китая», согласно которой власти в Пекине являются единственным законным правительством.

В то же время Латинская Америка не воздерживается от высказываний. В Аргентине визит Пелоси на Тайвань назвали провокацией. Аргентинский политолог считает, что это попытка США простимулировать сепаратизм на острове, который по сути является частью материкового Китая.