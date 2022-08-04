В Аргентине назвали визит Пелоси на Тайвань провокацией против КНР и России

По мнению эксперта из Аргентины, визит Пелоси был направлен на попытку простимулировать сепаратизм на Тайване.

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Визит спикера Палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси на Тайвань - это провокация, которую Вашингтон применил и по отношению к Российской Федерации. Так считает аргентинский политолог Атилио Борон.

«Визит Пелоси на Тайвань - это одна из глав стратегии провокаций, которую США применили к России и которая закончилась специальной военной операцией на Украине», - цитирует эксперта РИА Новости.

Аргентинский политолог считает, что эти действия США направлены на попытку простимулировать сепаратизм на Тайване, несмотря на то, что остров является частью материкового Китая.

«Это еще одна провокация, как на Украине, когда была попытка разместить базы НАТО в регионе, граничащем с Россией. Это спровоцировало эту войну, и США провоцируют Китай на военную реакцию», - добавил Борон.

По мнению эксперта, действия Соединенных Штатов сводятся к общему знаменателю - ослабить Российскую Федерацию и Китай, чтобы сделать их «легкой добычей».

По словам Атилио Борона, эксперты США скептически настроены по поводу развязывания войны на границе с Китайской Народной Республикой.

«Это было бы сумасшествием, которое бы могло закончиться очень плохо», - сказал политолог.

Ранее мы рассказывали, как Китай отвечает на визит спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси на остров Тайвань. В качестве ответных мер Китай ввел против острова экономическую и военную блокаду: приостановлен импорт и экспорт различных товаров, начаты масштабные военные учения в шести точках Тайваньского пролива.