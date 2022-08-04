Подорванный мост и мины в траве: что оставили за собой ВСУ в населенном пункте Новолуганское
За Углегорской ТЭС, вблизи которой недавно шли бои, открывается путь на Артемовск. Все, что находится южнее, теперь является тылом ДНР. Недавно взяли под контроль населенный пункт Новолуганское, и теперь село возвращается к жизни.
Уходя, войска Вооруженных сил Украины взорвали мост, чтобы помешать продвижению российских войск и подразделений народной милиции. Тем самым они нарушили крупную транспортную артерию, соединяющую большие города.
Ближе к Углегорской ТЭС находятся бывшие украинские позиции. Некоторые траншеи вырыты на скорую руку, но большинство укреплены основательно. Есть несколько подорванных бетонных дотов, которые долго мешали подступить к электростанции.
«Она имеет очень серьезные забетонированные сооружения. Оттуда по нам работали, по Мироновке и по Светлодарску выходили, и "Грады" работали, и минометы… Вот это сейчас наша артиллерия работает направлении Бахмута, как украинцы назвали. Но это наш Донецкий Артемовск, где выпускали шампанское», - комментирует Владимир, военнослужащий НМ ЛНР с позывным «Синоптик».
Бойцам Донецкой народной республики было непросто. По грязи, под обстрелами противника им приходилось идти к своей цели взять Новолуганское.
«Нервы у них сдали. Мы идем и идем, уперлись. У них видно не хватало сил, у них потери тоже были. Тем более, что с той стороны заходили, станция будет забрана, они, получается, в кольце», - вспоминает военнослужащий НМ ДНР Денис, позывной «Кузнец».
Денис вспоминает, что отходили войска ВСУ очень быстро. Бросали все. Видимо, предполагает боец, уже знали, что проиграют.
В 2014 году Украина поменяла статус населенного пункта Новолуганское на село. Ранее это был поселок городского типа. Когда ВСУ покинули населенный пункт, они стали бить по своим бывшим позициям.
«Мы работали, я и жена, на комплексе. Окопы рядом были. Короче, они зашли к нам на работу и так 8 лет там были. Хотя по новостям говорили, что на околицах сидели», - вспоминает житель Новолуганского Сергей Никулин.
В местной школе - баррикады, ящики от иностранного вооружения, а на спортивных матах следы от берцев. С начала спецоперации ВСУ превратили классы в казарму. Теперь здание обследуют саперы.
Пока для местных главная опора во всех бытовых вопросах - военная комендатура. Главная ее задача, конечно, поиск диверсантов и предотвращение терактов, но и помогать людям тоже приходится. Не оставлять же их в беде.
«Что можем, помогаем сами. Ну элементарно та же вода, те же предметы гигиены…», - рассказывает помощник коменданта военной комендатуры Горловского гарнизона ДНР Александр, позывной «Череп».
Чтобы можно было быстро попасть из подъезда в подвал, жители оборудовали специальные лестницы. До начала боевых действий попасть в подвал можно было только с улицы.
Семья маленького Руслана пока не рискует уходить из подвала. Родители боятся, что ВСУ обстреляют город. Играть с сестрой пока им приходится там. На улице опасно, в траве «Лепестки» - противопехотные мины. Уходя, ВСУ разбрасывали их по всему Новолуганскому.
Саперы первые проходят все места, где лепесток и не заметишь - траву, кусты. Найденные мины переносят в безопасное место и уничтожают.
Сейчас это главная опасность для жителей Новолуганского. Снаряды ВСУ в город уже не долетают. Российские военные откинули противника на десятки километров от населенного пункта.
Ранее Amnesty International обвинила ВСУ в нарушении международного права. Организация пришла к выводу, что, размещая вооружение на территории больниц и учебных заведений, ВСУ подвергают опасности мирное население.