«Отомстим»: Дмитрий Медведев поддержал блогера «Гоблина»

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поддержал российского блогера Дмитрия («Гоблина») Пучкова. Напомним, его канал на YouTube был удален самим видеохостингом.

Дмитрий Медведев оставил комментарий в группе блогера в социальной сети ВКонтакте. В нем российский политик поддержал своего тезку обещанием отомстить за него.

«Держитесь, тезка! Мы за вас отомстим!», - приводится комментарий под записью на странице блогера «Гоблина».

Ранее сам Пучков прокомментировал удаление его канала на YouTube. Он отметил, что был готов к таким событиям. Он назвал YouTube «вражеским ресурсом, и что от него можно еще ожидать».

Блогер добавил, что весь свой контент он дублировал, поскольку «я же взрослый, я еще полтора года назад перенес все на российские платформы, все дублируется».