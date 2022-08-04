«Вражеский ресурс»: блогер Пучков отреагировал на удаление своего YouTube-канала

Дмитрий Пучков рассказал, что был готов к блокировке и перенес свои ресурсы на российские платформы.

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Блогер Дмитрий Пучков («Гоблин») прокомментировал удаление его канала на видеохостинге YouTube. Он отметил, что был готов к такому развитию событий, так как YouTube - «вражеский ресурс, и что от него можно еще ожидать».

«Сначала забанили в Фейсбуке*, потом в Инстаграме*, ну и YouTube, это, собственно, вопрос времени. Ну, это вражеский ресурс, что от него ожидать. Но я же взрослый, я еще полтора года назад перенес все на российские платформы, все дублируется. Досадно, но что поделаешь, так жизнь устроена», - сказал Пучков в беседе со «Звездой».

Ранее вице-спикер Госдумы Дмитрий Толстой заявил, что YouTube ведет антироссийскую деятельность, и к нему необходимо применить соответствующие меры. Толстой подчеркнул, что видеохостинг «буквально наводнен чудовищными фейками и контекстной рекламой, направленной на дискредитацию российских военных».

*Meta Platfoms (владеет Facebook и Instagram) - организация, признанная экстремистской на территории РФ.