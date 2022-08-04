В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Вражеский ресурс»: блогер Пучков отреагировал на удаление своего YouTube-канала

Елизавета Потейчук
20:25 04.08.2022
Дмитрий Пучков рассказал, что был готов к блокировке и перенес свои ресурсы на российские платформы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев Global Look Press
Читайте нас на:

Блогер Дмитрий Пучков («Гоблин») прокомментировал удаление его канала на видеохостинге YouTube. Он отметил, что был готов к такому развитию событий, так как YouTube - «вражеский ресурс, и что от него можно еще ожидать».

«Сначала забанили в Фейсбуке*, потом в Инстаграме*, ну и YouTube, это, собственно, вопрос времени. Ну, это вражеский ресурс, что от него ожидать. Но я же взрослый, я еще полтора года назад перенес все на российские платформы, все дублируется. Досадно, но что поделаешь, так жизнь устроена», - сказал Пучков в беседе со «Звездой».

Ранее вице-спикер Госдумы Дмитрий Толстой заявил, что YouTube ведет антироссийскую деятельность, и к нему необходимо применить соответствующие меры. Толстой подчеркнул, что видеохостинг «буквально наводнен чудовищными фейками и контекстной рекламой, направленной на дискредитацию российских военных».

*Meta Platfoms (владеет Facebook и Instagram) - организация, признанная экстремистской на территории РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:08 В стране и мире
Видео
Момент удара со стороны ВСУ по гостинице в Донецке попал на видео
20:25 В стране и мире
Видео
«Вражеский ресурс»: блогер Пучков отреагировал на удаление своего YouTube-канала
18:24 В стране и мире
Суд приговорил баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам колонии
17:52 В стране и мире
Суд признал виновной баскетболистку Грайнер по делу о контрабанде наркотиков
15:56 Армия
Видео
В МО РФ связали смерть Уго Чавеса и военно-биологическую деятельность США
Популярное
Видео
Опубликованы кадры с началом обстрела ВСУ во время прощания с полковником Качурой
Видео
МО РФ: Киев ударом по Еленовке пытался устранить свидетелей и исполнителей преступлений
Видео
МО России: в 132-м разведбате ВСУ отказались выполнять приказы и покинули позиции
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении базы хранения оружия из Польши во Львовской области
Минобороны: украинские националисты расстреляли автобус с мирными жителями в Херсонской области
Видео
Командующий ВДВ сообщил, что 17 десантников получили звание Героя России в ходе спецоперации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.