В США объявляют ЧС из-за оспы обезьян

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В США из-за распространения оспы обезьян объявляют чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения. Министр здравоохранения США Хавьер Бесерра заявил, что пришло время для экстренных мер, и призвал американцев отнестись серьезно к опасной вирусной инфекции.

«Я объявлю чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения в связи с оспой обезьян. Мы готовы вывести меры реагирования на вирус на следующий уровень и призываем каждого американца воспринимать оспу обезьян серьезно», - цитирует Бесерра РИА Новости.

Сейчас в Соединенных Штатах оспой обезьян заражены уже 6600 человек. В конце июля режим ЧС из-за оспы обезьян объявили в Нью-Йорке.



