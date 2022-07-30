Режим ЧС из-за оспы обезьян объявили в Нью-Йорке

На штат приходится каждый четвертый случай заражения вирусом в США.

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В пятницу из-за вспышки оспы обезьян губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила режим чрезвычайной ситуации. По словам чиновницы, на штат приходится каждый четвертый случай заражения вирусом в США.

«После анализа последних данных по вспышке оспы обезьян в штате Нью-Йорк, я объявляю о режиме ЧС для укрепления наших усилий по противостоянию этой вспышке», - сказала Кэти Хокул.

Губернатор отметила, что она и ее команда работают круглосуточно, чтобы обеспечить больше вакцин, расширить тестирование и ответственно информировать общество о том, как обезопаситься.

Напомним, накануне в США выявили рекордное число новых случаев заболевания оспой обезьян. За последние сутки зарегистрировано 1048 заразившихся.