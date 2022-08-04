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В Санкт-Петербурге прошла пресс-конференция, посвященная III Всемирным курсантским играм

22:54 04.08.2022
В общей сложности будет разыграно 94 комплекта наград среди юношей и девушек за шесть дней соревнований.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В помещении пресс-центра ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная III Всемирным курсантским играм, которые пройдут в городе Санкт-Петербурге с 4 по 12 августа. Так, в программе Всемирных курсантских игр планируется провести состязания по международному военному пятиборью, легкой атлетике, спортивному ориентированию, стрельбе, волейболу, плаванию и летнему биатлону.

Уточняется, что в общей сложности будет разыграно 94 комплекта наград среди юношей и девушек за шесть дней соревнований. Напомним, в конце мая статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков провел совещание по подготовке и проведению Всемирных курсантских игр.

Основной площадкой для Игр будет Военная академия связи имени Буденного. В ней разместят до полутора тысяч человек - это будут капитаны команд, спортсмены, тренеры, врачи и журналисты. Также в академии проведут торжественные церемонии награждения победителей и призеров Игр.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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