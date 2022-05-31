Панков оценил готовность спортивных объектов МО в Петербурге к Всемирным курсантским играм

Заместитель министра обороны Панков заявил, что Игры приобретают особую значимость для укрепления доверия и партнерства между государствами.

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Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков провел совещание по подготовке и проведению Всемирных курсантских игр. Об этом сообщает Минобороны России.

Совещание состоялось на территории Санкт-Петербургского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации». Также Панков оценил готовность спортивных объектов и определил векторы дальнейшего совершенствования учебно-материальной базы.

«Право проведения третьих Всемирных курсантских игр Международным советом военного спорта оставлено за нашей страной. Мы впервые принимаем у себя данные соревнования. Игры приобретают особую значимость для укрепления доверия и партнерства между государствами», - заметил Панков.

Основной площадкой для Игр будет Военная академия связи имени Буденного. В ней разместят до полутора тысяч человек - это будут капитаны команд, спортсмены, тренеры, врачи и журналисты. Также в академии проведут торжественные церемонии награждения победителей и призеров Игр.

Соревновательной площадкой станет и Военный институт физической культуры. Еще соревнования пройдут на объектах Центрального спортивного клуба армии в Санкт-Петербурге.

Также Панков проверил готовность петербургского Пансиона воспитанниц Минобороны к торжественной церемонии закрытия Игр - она должна состояться 11 августа.

Ранее сообщалось, что Путин поддержал инициативу о присвоении Героя РФ лейтенанту Цыдыпову за подвиг на Украине.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов