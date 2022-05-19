Материалы следствия: как в результате атаки ВСУ по жилым кварталам в ЛНР погибли 20 человек

Снарядами были полностью разрушены почти полсотни многоквартирных и 200 частных домов.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Луганске 18 июля 2014 года в результате массированной атаки ВСУ погибли 20 мирных жителей. Из минометов и артиллерии националисты били прицельно по живым кварталам.

Тогда за сутки в больницы города поступили 150 человек. Снарядами были полностью разрушены почти полсотни многоквартирных и 200 частных домов.

«Стены и стекла летели. Все бежали в подвал. Не знаю, как мы все остались живы», - рассказала местная жительница.

Телеканал «Звезда» продолжает собирать и фиксировать доказательства преступлений националистов в рамках нашего проекта «Материалы следствия». Военные преступления будут выявлены, задокументированы, а виновные понесут наказание.