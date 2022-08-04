Посольство Азербайджана в Лондоне атаковали религиозные радикалы

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По данным СМИ, здание посольства Азербайджана в Лондоне захватили религиозные радикалы.

Как сообщает Sputnik Азербайджан, нарушители были выведены из здания и задержаны полицейскими. Уточняется, что сотрудники посольства в результате инцидента не пострадали. В министерстве иностранных дел страны подтвердили изданию нападение на диппредставительство.

Напомним, Министерство обороны России проинформировало, что в районах гор Сарыбаба, Буздух и в Мардакертском районе в Нагорном Карабахе за сутки было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Азербайджана. Командование российских миротворцев совместно с азербайджанской и армянской сторонами урегулировали инциденты, добавили в ведомстве.