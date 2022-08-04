В стране и мире WSJ: Пентагон перенес испытания ракеты Minuteman III во избежание напряженности с КНР Ирина Елагина Плановый испытательный пуск ракеты Minuteman III отложили по указанию шефа Пентагона Ллойда Остина. © Фото: Chris Okula U.S. Space Globallookpress Читайте нас на: По данным СМИ, Пентагон отложил плановый испытательный запуск Minuteman III с авиабазы «Ванденберг» в Калифорнии. Испытания межконтинентальной баллистической ракеты якобы перенесли по указанию шефа Пентагона Ллойда Остина. Как пишет Wall Street Journal, глава оборонного ведомства США объяснил отсрочку риском допустить недопонимание на фоне событий вокруг Тайваня. «Это давно запланированное испытание откладывается, чтобы не допустить любого недопонимания, учитывая действия КНР вокруг Тайваня», - слова Остина приводит WSJ. Напомним, что власти США уже второй раз переносят испытания Minuteman III: в апреле Пентагон решил повременить с запуском, чтобы «не участвовать в действиях, которые могут быть неправильно поняты».



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