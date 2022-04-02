США отменили ранее отложенные испытания МБР

Испытания МБР отменены, чтобы продемонстрировать отсутствие намерений у США быть втянутыми в конфликт с РФ.

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Власти США отменили ранее запланированные испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, до этого пуск отложили на фоне событий на Украине. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Reuters.

По словам пресс-секретаря оборонного ведомства США Джона Кирби, решение о переносе даты испытательного пуска ракеты вызвано желанием продемонстрировать, что у Вашингтона нет намерения участвовать в действиях, которые могут быть неправильно поняты.

Руководитель пресс-службы ВВС США Энн Стефанек заявила, что решение об отмене испытаний принято по той же причине.

Ранее сообщалось, что экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер высказал мнение, что американская армия потерпит сокрушительное поражение в конфликте с РФ.