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Суд признал виновной баскетболистку Грайнер по делу о контрабанде наркотиков

Елизавета Потейчук
17:52 04.08.2022
До этого гособвинитель потребовал приговорить спортсменку к 9,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Суд признал виновной баскетболистку Грайнер по делу о контрабанде наркотиков
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости
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Суд в Московской области признал виновной баскетболистку из США Бриттни Грайнер по делу о контрабанде наркотиков. В настоящее время судебное заседание продолжается, в скором времени будет известен срок наказания для спортсменки.

«Суд признал подсудимую виновной по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта) и ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере)», - цитирует ТАСС слова судьи.

Ранее прокуратура потребовала признать одну из самых титулованных баскетболисток мира Бриттни Грайнер виновной в контрабанде наркотиков и приговорить к 9,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Напомним, что Грайнер, прибывшую рейсом Нью-Йорк - Москва, задержали в Шереметьево в феврале 2022 года. В ручной клади спортсменки нашли электронные сигареты со специфическим запахом - экспертиза признала, что это гашишное масло.

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