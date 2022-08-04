Обвинение требует 9,5 года колонии для Бриттни Грайнер за контрабанду наркотиков

© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

Прокуратура потребовала признать одну из самых титулованных баскетболисток мира Бриттни Грайер виновной в контрабанде наркотиков и приговорить к 9,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, с подсудимой хотят взыскать штраф в размере одного миллиона рублей.

Свою позицию сторона государственного обвинения озвучила сегодня в ходе прений сторон по уголовному делу баскетболистки из США Бриттни Грайнер в Химкинском суде Подмосковья.

«Путем частичного сложения окончательно прошу назначить девять лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в один миллион рублей», - приводит ТАСС заявление гособвинителя.



Бриттни Грайнер в суде признала свою вину, но отрицала умысел на совершение преступления и утверждала, что наркотики оказались в ее сумке случайно. Во время судебного следствия было установлено, что наркотическое вещество ей выписал врач из штата Аризона, как альтернативу традиционным обезболивающим, имеющим побочный эффект.

Напомним, что Грайнер, прибывшую рейсом Нью-Йорк - Москва, задержали в «Шереметьево» в феврале 2022 года. В ручной клади спортсменки нашли электронные сигареты со специфическим запахом: экспертиза признала, что это гашишное масло. Все время предварительного и судебного следствия баскетболистка провела под стражей в СИЗО. По инкриминируемой Грайнер статье УК РФ максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы.