В стране и мире ВВС Китая направили 22 самолета в зону ПВО Тайваня Ирина Елагина Самолеты ВВС Китая направлены в сторону острова Тайвань. © Фото: Hu Shanmin, XinHua, Globallookpress Читайте нас на: Более двадцати самолетов китайских ВВС направлены в опознавательную зону ПВО Тайваня. Заявление Минобороны острова о китайской авиации распространило РИА Новости. "ВС Китая в четверг направили 22 самолета в опознавательную зону ПВО Тайваня", - сообщает агентство. Напомним, что Народно-освободительная армии Китая предупредила о масштабных учениях в акватории Тайваня с 4 до 7 августа в ответ на визит спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. В совместных военно-воздушных и военно-морских учениях в морской акватории и воздушном пространстве к северу, юго-западу и юго-востоку от Тайваняв планируется участие ВВС и ВМФ НОАК. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика