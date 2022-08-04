ВВС Китая направили 22 самолета в зону ПВО Тайваня
Самолеты ВВС Китая направлены в сторону острова Тайвань.
© Фото: Hu Shanmin, XinHua, Globallookpress
Более двадцати самолетов китайских ВВС направлены в опознавательную зону ПВО Тайваня. Заявление Минобороны острова о китайской авиации распространило РИА Новости.
"ВС Китая в четверг направили 22 самолета в опознавательную зону ПВО Тайваня", - сообщает агентство.
Напомним, что Народно-освободительная армии Китая предупредила о масштабных учениях в акватории Тайваня с 4 до 7 августа в ответ на визит спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. В совместных военно-воздушных и военно-морских учениях в морской акватории и воздушном пространстве к северу, юго-западу и юго-востоку от Тайваняв планируется участие ВВС и ВМФ НОАК.