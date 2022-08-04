«Плечо пробило, смотрю - кровь»: раненый рассказал подробности обстрела Донецка

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Мужчина, получивший осколочное ранение в результате сегодняшних обстрелов центра Донецка, рассказал подробности корреспонденту «Звезды» Роману Закурдаеву.

«Шел, начался обстрел. Прилет был в дом пятиэтажный вроде. Все в пыли, плечо пробило, смотрю кровь, мужчину рядом повалило. Его, наверное, с тяжелыми травмами отвезли в больницу. Все по жилым районам, ничего не меняется с украинской стороны. Стреляют по мирным», - поделился он.

Пострадавший рассказал, что получил сквозное ранение в плечо во время второго «прилета», однако мужчине, который в этот момент шел рядом с ним, повезло меньше - его в тяжелом состоянии госпитализировали.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли сегодня центр Донецка. Под обстрел попал драмтеатр, где проходила церемония прощания с полковником Народной милиции ДНР Ольгой Качурой и отель «Донбасс Палас», где часто останавливались российские журналисты. По предварительным данным, погибли пять человек, есть раненые.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов