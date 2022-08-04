В Кремле анонсировали объявление о новом назначении Рогозина

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообищл, что информация о назначении бывшего руководителя корпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина на новую должность появится в ближайшем будущем. Так, официальный представитель Кремля ответил на вопрос о том, не прояснилась ли судьба экс-главы Роскосмоса.

«Нет. Она прояснится уже в обозримом будущем. Когда она прояснится, мы сообщим», - цитирует РИА Новости слова Пескова.

Напомним, президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности главы госкорпорации, на которую он был назначен в 2018 году. Место главы Роскосмоса занял Юрий Борисов. Ранее Борисов был заместителем председателя правительства по вопросам ОПК.