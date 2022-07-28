В Кремле пообещали сообщить о новом назначении Дмитрия Рогозина

В данный момент вопрос с трудоустройством не решился.

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В данный момент еще не решился вопрос с трудоустройством бывшего главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пообещал оповестить, как только будет принято решение.

«Нет, мы вас проинформируем, когда это произойдет», - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов, не решился ли вопрос с новым назначением Рогозина.

Напомним, что две недели назад президент Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности главы госкорпорации, на которую он был назначен в 2018 году. Место главы Роскосмоса занял Юрий Борисов. Ранее Борисов был заместителем председателя правительства по вопросам ОПК.