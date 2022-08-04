Песков заявил, что дата прямой линии с Путиным пока не назначена

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что мероприятие обязательно состоится, но не в августе.

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Дата прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным пока не назначена, но она обязательно состоится. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Она (прямая линия - Прим. ред.) будет, но нужно понять, когда. В любом случае, в августе ее точно не будет, а дальше посмотрим, что выбрать - осень или, может быть, зиму, после заключительной пресс-конференции», - заявил Песков журналистам.

Ранее Песков заявил, что формат проведения прямой линии с главой государства Владимиром Путиным в этом году будет зависеть от рекомендаций Роспотребнадзора. Он указал, что ситуация с коронавирусом в мире постоянно меняется, поэтому существует необходимость прислушиваться к мнению специалистов.