Песков заявил, что спецоперация закончится по достижении ее целей

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что главное - не сроки спецоперации, а ее эффективность.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция РФ на Украине закончится, когда будут достигнуты ее цели. Однако четко говорить о конкретном временном промежутке на данный момент не приходится.

«У нас нет никаких сомнений, что специальная военная операция завершится после того, как все ее цели будут достигнуты. Нет каких-то четких временных рамок, главное - эффективность выполнения этой операции», - заявил представитель Кремля в интервью гостелерадио Ирана.

Песков подчеркнул, что главное - не сроки спецоперации, а ее эффективность.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку «Восток», выполняющую задачи в ходе специальной военной операции. Командующий группировкой генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил ему о текущей обстановке.