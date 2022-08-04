В МО РФ связали смерть Уго Чавеса и военно-биологическую деятельность США

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Информацию об этом подтверждают данные судебно-медицинской экспертизы и свидетельские показания проводивших лечение Чавеса кубинских врачей об атипичном протекании болезни и ее устойчивости к применению лекарственных средств, отметил Кириллов.

В 2016 году вице-президент Боливарианской Республики Аристобуло Истурис заявил, что заболевание президента Венесуэлы Уго Чавеса было спровоцировано. Это было сделано для того, чтобы не дать Чавесу возможности изменить мировую валютную систему.

В 2011 году у Уго Чавеса была обнаружена раковая опухоль, он прошел курс лечения у кубинских специалистов, перенес несколько операций, но не смог победить болезнь. Чавес скончался в Каракасе 5 марта 2013 года.

Также Министерство обороны России опубликовало документы о военно-биологической деятельности США на Украине. Ознакомиться с ними можно тут.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов