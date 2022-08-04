В МО РФ связали смерть Уго Чавеса и военно-биологическую деятельность США
Для устранения лидера Венесуэлы в Штатах разрабатывались препараты, которые могли провоцировать развитие рака.
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Американские спецслужбы с 2002 года прорабатывали способы ликвидации Уго Чавеса, занимавшего тогда должность президента Венесуэлы. Для этого в США разрабатывали препараты, которые вызывали хронические заболевания и провоцировали развитие рака. Об этом заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
«По данным венесуэльской стороны, подобный препарат для отравления Чавеса был использован Клаудией Диас, входившей в президентское окружение. При содействии американских спецслужб она покинула Венесуэлу и впоследствии была вывезена в США во избежание возможной огласки подробностей ее сотрудничества с американскими спецслужбами», - заявил Кириллов.
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