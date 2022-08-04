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В МО РФ связали смерть Уго Чавеса и военно-биологическую деятельность США

15:56 04.08.2022
Для устранения лидера Венесуэлы в Штатах разрабатывались препараты, которые могли провоцировать развитие рака.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Xinhua, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Американские спецслужбы с 2002 года прорабатывали способы ликвидации Уго Чавеса, занимавшего тогда должность президента Венесуэлы. Для этого в США разрабатывали препараты, которые вызывали хронические заболевания и провоцировали развитие рака. Об этом заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

«По данным венесуэльской стороны, подобный препарат для отравления Чавеса был использован Клаудией Диас, входившей в президентское окружение. При содействии американских спецслужб она покинула Венесуэлу и впоследствии была вывезена в США во избежание возможной огласки подробностей ее сотрудничества с американскими спецслужбами», - заявил Кириллов.

© Минобороны РФ

Информацию об этом подтверждают данные судебно-медицинской экспертизы и свидетельские показания проводивших лечение Чавеса кубинских врачей об атипичном протекании болезни и ее устойчивости к применению лекарственных средств, отметил Кириллов.

В 2016 году вице-президент Боливарианской Республики Аристобуло Истурис заявил, что заболевание президента Венесуэлы Уго Чавеса было спровоцировано. Это было сделано для того, чтобы не дать Чавесу возможности изменить мировую валютную систему.

В 2011 году у Уго Чавеса была обнаружена раковая опухоль, он прошел курс лечения у кубинских специалистов, перенес несколько операций, но не смог победить болезнь. Чавес скончался в Каракасе 5 марта 2013 года.

Также Министерство обороны России опубликовало документы о военно-биологической деятельности США на Украине. Ознакомиться с ними можно тут.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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