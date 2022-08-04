МО РФ: интересующие Пентагон возбудители болезней в дальнейшем получают пандемическое распространение

В рамках программы Минобороны США по снижению биологической угрозы одним из направлений исследований американской компании «Лабиринт Глобал Хэлз» являлось изучение коронавирусов и вируса оспы обезьян, напомнили в МО РФ.

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Интересующие Пентагон возбудители инфекций в дальнейшем вызывают пандемию, выгоду из этого извлекают фармкомпании под покровительством Демократической партии США. Об этом сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов в ходе брифинга 4 августа.

Он рассказал о программе Пентагона по снижению биологической угрозы. По его словам, в рамках этой программы американская компания «Лабиринт Глобал Хэлз» изучала COVID-19 и оспу обезьян.

«Таким образом, мы прослеживаем четкую тенденцию: возбудители инфекционных болезней, попадающие в зону интересов Пентагона, в дальнейшем получают пандемическое распространение, при этом выгодоприобретателями становятся американские фармкомпании и их покровители - лидеры Демократической партии США», - сказал Кириллов.

Начальник войск РХБЗ напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения во всем мире.

Также, по словам Кириллова, американские спецслужбы с 2002 года прорабатывали способы ликвидации Уго Чавеса, занимавшего тогда должность президента Венесуэлы.

Также Министерство обороны России опубликовало документы о военно-биологической деятельности США на Украине. Ознакомиться с ними можно тут.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов