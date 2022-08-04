МО РФ: интересующие Пентагон возбудители болезней в дальнейшем получают пандемическое распространение
Интересующие Пентагон возбудители инфекций в дальнейшем вызывают пандемию, выгоду из этого извлекают фармкомпании под покровительством Демократической партии США. Об этом сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов в ходе брифинга 4 августа.
Он рассказал о программе Пентагона по снижению биологической угрозы. По его словам, в рамках этой программы американская компания «Лабиринт Глобал Хэлз» изучала COVID-19 и оспу обезьян.
«Таким образом, мы прослеживаем четкую тенденцию: возбудители инфекционных болезней, попадающие в зону интересов Пентагона, в дальнейшем получают пандемическое распространение, при этом выгодоприобретателями становятся американские фармкомпании и их покровители - лидеры Демократической партии США», - сказал Кириллов.
Начальник войск РХБЗ напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения во всем мире.
Также, по словам Кириллова, американские спецслужбы с 2002 года прорабатывали способы ликвидации Уго Чавеса, занимавшего тогда должность президента Венесуэлы.
Также Министерство обороны России опубликовало документы о военно-биологической деятельности США на Украине. Ознакомиться с ними можно тут.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов