В МО РФ обратили внимание на учения США по борьбе с новым коронавирусом в 2019 году

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Американцы еще в 2019 году проводили учения Event-2019 по борьбе с новым коронавирусом, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге 4 августа.

Минобороны России подозревает, что Вашингтон имеет прямое отношение к появлению COVID-19, добавил он.

«Характерно, что в 2019 году – до момента появления первых заболевших COVID-19 – на базе американского института имени Хопкинса прошли учения "Event-2019", в ходе которых отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса, который, по легенде учения, был перенесен от летучих мышей человеку через промежуточного хозяина – свиней», - сказал Кириллов.

Начальник войск РХБЗ ВС РФ также указал на то, что Агентство США по международному развитию (USAID) финансировало программу "Predict", в рамках которой изучались новые виды коронавирусов, проводился отлов летучих мышей, переносивших данные инфекции.

Кроме того, на брифинге Кириллов заявил, что Американские спецслужбы с 2002 года прорабатывали способы ликвидации Уго Чавеса, занимавшего тогда должность президента Венесуэлы.

Также Министерство обороны России опубликовало документы о военно-биологической деятельности США на Украине. Ознакомиться с ними можно тут.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов