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МО РФ: выявленная в ходе спецоперации военно-биологическая деятельность США привела к протестам в мире

15:48 04.08.2022
Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заметил, что общественные организации Евразийского экономического союза приняли резолюцию по закрытию биообъектов США. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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В Минобороны России заявили, что выявленная в ходе специальной военной операции военно-биологическая деятельность США привела к протестам в мире. Об этом сообщил начальник войск РХБЗ МО РФ Игорь Кириллов. 

«Благодаря специальной военной операции угрозы, связанные с деятельностью американских биообъектов, попали в поле зрения многих международных и правительственных организаций. Массовые выступления, направленные против деятельности финансируемых Пентагоном биолабораторий, прошли в ряде стран мира», - отметил Кириллов. 

Он добавил, что общественные организации Евразийского экономического союза приняли резолюцию по закрытию таких биообъектов. 

Игорь Кириллов констатировал изменение подходов работы Пентагона в других странах в этих условиях. В частности, американцы предложили другим государствам, где они проводят исследования двойного назначения, подписать коллективное обращение о сотрудничестве с США исключительно в целях «…укрепления глобальной безопасности в сфере здравоохранения и уменьшения воздействия инфекционных заболеваний на население…». 

При этом начальник войск РХБЗ обратил внимание на слово «глобальный» и следующее далее по тексту «во главе с США». Проявившие лояльность к американский инициативе страны получат дополнительное финансирования в рамках Программы сокращения биологических угроз.

Также Кириллов объяснил часть проявлений крайней жестокости ВСУ наркотическими препаратами.

Кроме этого, Минобороны России опубликовало документы о военно-биологической деятельности США на Украине. Ознакомиться с ними можно тут.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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