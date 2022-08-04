В МО РФ объяснили часть проявлений крайней жестокости ВСУ наркотическими препаратами

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Начальник РХБЗ отметил, что сейчас проводится анализ поступающих проб на наличие в организме бойцов ВСУ наркотических веществ. Результаты анализов будут отправлены в Следственный комитет РФ.

Ранее сложивший оружие боец украинского националистического батальона рассказал о боевых наркотиках, которые для подавления страха употребляли боевики ВСУ. Делали они это непосредственно перед боем. Психотропные вещества им поставляли волонтеры.

Также Министерство обороны России опубликовало документы о военно-биологической деятельности США на Украине. Ознакомиться с ними можно тут.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов