В МО РФ объяснили часть проявлений крайней жестокости ВСУ наркотическими препаратами
Жестокость, которую проявляли бойцы Вооруженных сил Украины по отношению к мирным жителям Донбасса, может быть результатом употребления солдатами наркотических веществ, которые были обнаружены на оставленных украинскими военнослужащими позициях. Об этом заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
«Особого внимания требуют факты обнаружения на оставленных украинскими военнослужащими позициях медицинских препаратов наркотического действия, в том числе опиоидного ряда... Побочным эффектом подобных препаратов, вызывающих наркотическую зависимость, является в первую очередь чрезмерная агрессивность, что объясняет проявление некоторыми украинскими военнослужащими крайней жестокости по отношению к мирному населению, а также обстрелы городов Донбасса», - заявил Кириллов.