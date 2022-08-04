Минобороны России: возможно, пандемию COVID-19 подпитывают новыми вариантами вируса

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Игорь Кириллов вспомнил высказывание ведущего эксперта авторитетного медицинского журнала «Ланцет» Джеффри Сакса. Он в мае 2022 года заявил, что коронавирус был создан искусственно, и, скорее всего, с использованием достижений США в области биотехнологии.

Начальник войск РХБЗ отметил нехарактерную для большинства коронавирусов изменчивость геновариантов, которые вызывают различные пики заболеваемости и существенные отличия в летальности и контагиозности. Кроме этого, интересна неравномерность географического распространения непредсказуемый характер эпидемий COVID-19 в целом.

«Создается впечатление, что несмотря на предпринимаемые усилия по локализации и изоляции заболевших, пандемия искусственно подпитывается посредством "вброса" новых вариантов вируса в том или ином регионе», - подчеркнул Кириллов.

Он добавил, что в МО РФ рассматривают возможность причастности к возникновению нового коронавируса Агенства Соединенных Штатов по международному развитию USAID.

Кроме этого, Минобороны России опубликовало документы о военно-биологической деятельности США на Украине. Ознакомиться с ними можно тут.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов