Минобороны России: возможно, пандемию COVID-19 подпитывают новыми вариантами вируса
Игорь Кириллов вспомнил высказывание ведущего эксперта авторитетного медицинского журнала «Ланцет» Джеффри Сакса. Он в мае 2022 года заявил, что коронавирус был создан искусственно, и, скорее всего, с использованием достижений США в области биотехнологии.
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В Минобороны России не исключили, что пандемию COVID-19 подпитывают новыми вариантами вируса. Такое предположение высказал начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.
Кириллов обратил внимание на интерес американской администрации к изучению биологического оружия «узконаправленного действия». В этом свете, заметил он, надо взглянуть по-новому на причины возникновения пандемии COVID-19, а также роль в ней американских военных биологов.
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