Армия Армия Коронавирус ТЕГИ

Минобороны России: возможно, пандемию COVID-19 подпитывают новыми вариантами вируса

15:47 04.08.2022
Игорь Кириллов вспомнил высказывание ведущего эксперта авторитетного медицинского журнала «Ланцет» Джеффри Сакса. Он в мае 2022 года заявил, что коронавирус был создан искусственно, и, скорее всего, с использованием достижений США в области биотехнологии. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В Минобороны России не исключили, что пандемию COVID-19 подпитывают новыми вариантами вируса. Такое предположение высказал начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. 

Кириллов обратил внимание на интерес американской администрации к изучению биологического оружия «узконаправленного действия». В этом свете, заметил он, надо взглянуть по-новому на причины возникновения пандемии COVID-19, а также роль в ней американских военных биологов. 

© Минобороны России

Игорь Кириллов вспомнил высказывание ведущего эксперта авторитетного медицинского журнала «Ланцет» Джеффри Сакса. Он в мае 2022 года заявил, что коронавирус был создан искусственно, и, скорее всего, с использованием достижений США в области биотехнологии. 

Начальник войск РХБЗ отметил нехарактерную для большинства коронавирусов изменчивость геновариантов, которые вызывают различные пики заболеваемости и существенные отличия в летальности и контагиозности. Кроме этого, интересна неравномерность географического распространения непредсказуемый характер эпидемий COVID-19 в целом. 

«Создается впечатление, что несмотря на предпринимаемые усилия по локализации и изоляции заболевших, пандемия искусственно подпитывается посредством "вброса" новых вариантов вируса в том или ином регионе», - подчеркнул Кириллов.

Он добавил, что в МО РФ рассматривают возможность причастности к возникновению нового коронавируса Агенства Соединенных Штатов по международному развитию USAID. 

Кроме этого, Минобороны России опубликовало документы о военно-биологической деятельности США на Украине. Ознакомиться с ними можно тут.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:56 Армия
Видео
В МО РФ связали смерть Уго Чавеса и военно-биологическую деятельность США
15:46 Армия
Видео
В МО РФ не исключили причастности американского агентства к возникновению COVID-19
14:43 Спорт
Видео
Баскетболистку Грайнер доставили в Химкинский суд на заседание по делу о контрабанде
13:18 В стране и мире
Видео
«Я просил ее не выходить»: житель Донецка рассказал, как погибла его жена при обстреле ВСУ
11:56 В стране и мире
Видео
В центре Донецка возобновились обстрелы
Популярное
Видео
Опубликованы кадры с началом обстрела ВСУ во время прощания с полковником Качурой
Видео
МО РФ: Киев ударом по Еленовке пытался устранить свидетелей и исполнителей преступлений
Видео
МО России: в 132-м разведбате ВСУ отказались выполнять приказы и покинули позиции
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении базы хранения оружия из Польши во Львовской области
Минобороны: украинские националисты расстреляли автобус с мирными жителями в Херсонской области
Видео
Командующий ВДВ сообщил, что 17 десантников получили звание Героя России в ходе спецоперации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.