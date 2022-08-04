В МО РФ обратили внимание на обнаружение наркотических препаратов на украинских позициях

Побочным эффектом обнаруженных на оставленных украинских позициях наркотических препаратов является повышенная агрессивность, которая и проявлялась в Донбассе, добавили в МО РФ.

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На позициях, которые раньше занимали украинские военные, но оставили при отступлении, найдены следы наркотических веществ. Речь идет об опиоидах и веществах эфедринового ряда, сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов в ходе брифинга 4 августа.

«Особого внимания требуют факты обнаружения на оставленных украинскими военнослужащими позициях медицинских препаратов наркотического действия, в том числе опиоидного ряда, таких как метадон, кодепсин, кодетерп, а также веществ эфедринового ряда: т-федрина и трифедрина», - сказал он.

Кириллов связал агрессивность украинских военных при обстрелах Донбасса с побочным действием наркотических средств. Он напомнил, что в вермахте в массовом порядке выдавался такой синтетический наркотик, как первитин. Начальник войск РХБЗ отметил, что первитин является производным амфетамина. Наркотик выдавался военным с целью снижения психоэмоциональной нагрузки. Этот же препарат поставлялся военнослужащими США в ходе корейской и вьетнамской войн, добавил Кириллов. Он отметил, что российское военное ведомство продолжает изучать военно-биологическую деятельность США на территории Украины.

Кроме того, Кириллов заявил, что в Минобороны не исключают причастность Агентства США по международному развитию (USAID) к возникновению COVID-19.

Также Министерство обороны России опубликовало документы о военно-биологической деятельности США на Украине. Ознакомиться с ними можно тут.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов