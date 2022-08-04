Армия В Подольске раненых участников спецоперации познакомили с адаптивными видами спорта В число видов спорта, которые показали раненым военным, вошли фехтование на колясках, хоккей-следж, пулевая стрельба, стрельба из лука, легкая атлетика, баскетбол и тхэквондо. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Военнослужащие, получившие ранения в ходе спецоперации на Украине, прошли мастер-классы по адаптивным видам спорта в 1586-м военном клиническом госпитале в подмосковном Подольске. Мастер-классы для российских военнослужащих провели спортсмены-паралимпийцы. Для них на территории госпиталя разместили специальный спортивный инвентарь и подготовили площадки. В число видов спорта, которые показали раненым военным, вошли фехтование на колясках, хоккей-следж, пулевая стрельба, стрельба из лука, легкая атлетика, баскетбол и тхэквондо. Спортсмены, тренеры сборных команд России и сотрудники Паралимпийского комитета РФ проконсультировали военнослужащих и рассказали о региональных центрах спортивной подготовки и адаптивных спортивных школах в субъектах Российской Федерации. Кроме этого, среди военнослужащих прошли соревнования. Самые активные получили памятные призы. Ранее сообщалось, что Украина потеряла 361 зенитный ракетный комплекс с начала спецоперации. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика