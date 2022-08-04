В Подольске раненых участников спецоперации познакомили с адаптивными видами спорта
Военнослужащие, получившие ранения в ходе спецоперации на Украине, прошли мастер-классы по адаптивным видам спорта в 1586-м военном клиническом госпитале в подмосковном Подольске.
Мастер-классы для российских военнослужащих провели спортсмены-паралимпийцы. Для них на территории госпиталя разместили специальный спортивный инвентарь и подготовили площадки.
В число видов спорта, которые показали раненым военным, вошли фехтование на колясках, хоккей-следж, пулевая стрельба, стрельба из лука, легкая атлетика, баскетбол и тхэквондо.
Спортсмены, тренеры сборных команд России и сотрудники Паралимпийского комитета РФ проконсультировали военнослужащих и рассказали о региональных центрах спортивной подготовки и адаптивных спортивных школах в субъектах Российской Федерации.
Кроме этого, среди военнослужащих прошли соревнования. Самые активные получили памятные призы.
Ранее сообщалось, что Украина потеряла 361 зенитный ракетный комплекс с начала спецоперации.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов