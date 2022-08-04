Украина потеряла 361 зенитный ракетный комплекс с начала спецоперации

Также противник недосчитался 261 самолета, 145 вертолетов, 1 673 беспилотников, 4 244 танков и других боевых бронированных машин, 786 боевых машин РСЗО, 3 251 орудия и миномета, а также 4 696 единиц специальной военной автотехники.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

В Минобороны России уточнили актуальные потери украинской военной техники. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 261 самолет, 145 вертолетов, 1 673 беспилотных летательных аппарата, 361 зенитный ракетный комплекс, 4 244 танка и других боевых бронированных машин, 786 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 251 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 4 696 единиц специальной военной автомобильной техники», - заметил Конашенков.

Игорь Конашенков раскрыл и суточные результаты работы оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии. Их силами удалось поразить два украинских пункта управления - в том числе и принадлежащий 95-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ в районе Константиновки в ДНР. Также поражен пункт управления украинского националистического формирования в районе населенного пункта Терноватое в Запорожской области. Еще поражены живая сила и техника врага в 194 районах.

Кроме этого, уничтожены два украинских склада с ракетно-артиллерийским вооружением в районе Новоивановки в Запорожской области, а также хранилище топлива для военной техники Украины в районе железнодорожной станции Запорожье-2.

Официальный представитель российского оборонного ведомства подвел и итоги контрбатарейной борьбы за сутки. Согласно его словам, были подавлены три украинских взвода РСЗО «Град», а также четыре взвода самоходных орудий «Гвоздика» и три взвода гаубиц Д-30. Вражеская артиллерия находилась в районах населенных пунктов Ласточкино, Петровское и Авдеевка на территории ДНР.

Конашенков рассказал и о работе российских средств ПВО за последние сутки. Они сбили четыре украинских беспилотника, которые были замечены в воздухе в районе населенных пунктов Авдеевка, Дружное (ДНР), Изюм, Дмитровка (Харьковская область).

Еще российская ПВО перехватила пять снарядов украинских РСЗО - это произошло в районах населенных пунктов Дружное в ДНР, а также Музыковки и Солнечного в Херсонской области.

Также Игорь Конашенков заявил, что подразделения трех бригад ВСУ оставили позиции в Донецкой Народной Республике из-за больших потерь.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов