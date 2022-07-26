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В Госдуме рассказали о процессе дедолларизации по всему миру

Виктория Ивашечкина
08:50 26.07.2022
По мнению Вячеслава Володина, сейчас данная валюта используется в качестве «инструмента политической борьбы».
В Госдуме рассказали о процессе дедолларизации по всему миру
© Фото: c32, ZUMAPRESS, globallookpress
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что доллар все больше теряет свои позиции в мире. Он подчеркнул, что процесс дедолларизации уже запущен и остановить его не получится. Об этом Володин написал в своем Telegram-канале.

«Насколько быстро - вопрос открытый, но очевидно, что процесс дедолларизации во всем мире запущен и его не остановить», - подчеркнул Володин.

Он также перечислил причины, из-за которых американская валюта ослабевает. Среди основных спикер ГД назвал необеспеченность доллара реальными товарами и ресурсами. По мнению Володина, «американский печатный станок ничем не сдерживается». Кроме этого, валюта используется в качестве «инструмента политической борьбы». Процессу способствуют и изменения геополитического характера. 

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что доллар и евро в современном мире все чаще используются в качестве инструмента политического и экономического давления, работа по дедолларизации остается для России в центре внимания.

По словам премьера, Запад пытается изолировать Россию от мировой экономики, но сделать этого не удастся, страна адаптируется к новым реалиям и будет поступательно развиваться.

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