МИД РФ назвал невозможным нахождение в стране консула Норвегии Эллингсен

Норвежский посол был вызван в МИД РФ, где ему выразили протест в связи с недопустимым поведением консула Эллингсен в Мурманске.

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Норвежский посол Руне Ресаланд был вызван в МИД Российской Федерации, где ему был выражен протест в связи с недопустимым поведением консула норвежского Генерального консульства Элисабет Эллингсен в отеле Мурманска. Об этом говорится на официальном сайте российского дипломатического ведомства.

«Заявление МИД Норвегии с выражением сожаления по поводу этого возмутительного инцидента принято нами к сведению. Вместе с тем подчеркнули, что после произошедшего пребывание Э. Эллингсен на территории Российской Федерации невозможно», - говорится в заявлении МИД РФ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила в национализме сотрудницу консульства Норвегии в Мурманске. Эллингсен 6 июля в одном из российских отелей утроила скандал, в котором позволила себе оскорбительные русофобские высказывания.