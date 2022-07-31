Захарова обвинила в национализме сотрудницу консульства Норвегии в Мурманске

Ранее на просторах Сети были обнародованы кадры, на которых сотрудница дипмиссии Норвегии в одной из гостиниц на повышенных тонах общается с работниками ресепшн, затем переходит на мат и заявляет, что «ненавидит русских».

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Сотрудница консульства Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен, которая в одном из российских отелей устроила скандал, в сущности является националисткой. Такое мнение в эфире телеканала «Россия-1» выразила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Ранее на просторах Сети были обнародованы кадры, на которых сотрудница дипмиссии Норвегии в одной из гостиниц на повышенных тонах общается с работниками ресепшн, затем переходит на мат и заявляет, что «ненавидит русских».

Впоследствии в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что таким образом Эллингсен продемонстрировала злобу и свое истинное отношение к жителям нашей страны, также данную ситуацию в МИД назвали актом ненависти и ксенофобии.

Накануне в министерстве иностранных дел Норвегии заявили, что сожалеют в связи с инцидентом, а также подчеркнули, что сказанные Эллингсен никак не отражают политику страны или отношение норвежского народа в россиянам.