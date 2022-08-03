Швеция заявила, что при вступлении в НАТО не позволит разместить у себя ядерное оружие
Швеция не намерена размещать ядерное оружие на своей территории.
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Ядерное оружие НАТО не будет размещено в Швеции в случае вступления страны в НАТО. Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.
«Швеция хочет полноценно участвовать в структурах НАТО, но не будет размещать ядерное оружие на своей территории», - приводит слова главы шведского МИД РИА Новости.
Напомним, что на саммите НАТО в Мадриде 28 июня был подписан меморандум, позволяющий Швеции и Финляндии вступить в Североатлантический альянс. Документ проходит ратификацию в странах - членах альянса.