В МИД РФ вызван посол Норвегии из-за русофобских высказываний сотрудницы консульства Эллингсен

Дипломат выкрикивала в отеле Мурманска русофобские высказывания и оскорбляла работников заведения, ее пребывание в РФ признали невозможным.

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В Министерство иностранных дел России был вызван посол Норвегии Руне Ресланд, ему выражен протест в связи с высказываниями сотрудницы консульства страны Элисабет Эллингсен. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что дальнейшее пребывание консула в РФ невозможно.

«4 августа в МИД России был вызван посол Королевства Норвегия Р. Ресаланд, которому был заявлен решительный протест в связи с недопустимым поведением консула норвежского Генерального консульства Э. Эллингсен в отеле Мурманска 6 июля с. г., позволившей себе оскорбительные русофобские высказывания», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Ранее в социальных сетях появились кадры, на которых сотрудница дипломатического представительства Норвегии на ресепшен в отеле сначала общается с сотрудниками с использованием нецензурной лексики, а затем и вовсе заявляет, что «ненавидит русских».